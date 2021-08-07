Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока Россия не исключит республику из списка недружественных стран. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в субботу, 7 августа, на сайте газеты Právo.

«Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будут исключена из списка недружественных [России] государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет», — отметил министр.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией.

«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал [в МИД] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному [вопросу] была бы максимально широкая политическая поддержка», — сказал он.

Министр также отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре.

«Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем [лишь] помочь [этому процессу] тем, что проведем аудит чешско-российских отношений», — заключил Кулганек.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились в апреле. Тогда Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на военных складах, которые произошли в 2014 году в деревне Врбетица на востоке республики. В итоге Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила на это высылкой 20 чешских. Далее страны привели к паритету численность дипмиссий (aif.ru)