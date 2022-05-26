Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки «умиротворить» президента России Владимира Путина. Нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в её войне против Украины, считает глава британского МИД.

«Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа», — цитирует Лиз Трасс Русская служба Би-би-си.

Западу, по её словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда Путин, добившись от западных стран разных уступок, после этого нападал на Грузию, а впоследствии на Крым и Донбасс.

Заявление прозвучало на фоне дискуссии, которая развернулась в западных СМИ и экспертных сообществах относительно перспектив завершения войны в Украине. Так, на форуме в Давосе и в колонках ряда СМИ прозвучали предложения уступить России часть украинской территории, чтобы поскорее закончить войну. О возможности и даже необходимости уступок со стороны Киева, чтобы позволить Владимиру Путину «сохранить лицо» при заключении возможного мирного соглашения с Украиной, в последние дни заявляли некоторые влиятельные действующие и отставные политики – в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.