Глава МИД Британии обсудит в Эстонии и Норвегии российскую угрозу

Глава МИД Британии Доминик Рааб намерен провести обсуждение по вопросу «региональной угрозы безопасности, исходящей от России» в Норвегии и Эстонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство назвало эти страны «близкими по духу».

«Угроза безопасности, создаваемая Россией, ощущается наиболее остро ее соседями. Великобритания намерена стоять плечом к плечу со своими близкими друзьями в северном и прибалтийском регионе, как в военном плане, так и в плане борьбы с дезинформацией со стороны России», — сказал Рааб.

Министр планирует нанести свои визиты в среду, 10 марта, и четверг, 11 марта.