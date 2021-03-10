Глава МИД Британии обсудит в Эстонии и Норвегии российскую угрозу

Глава МИД Британии Доминик Рааб намерен провести обсуждение по вопросу «региональной угрозы безопасности, исходящей от России» в Норвегии и Эстонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство назвало эти страны «близкими по духу».

«Угроза безопасности, создаваемая Россией, ощущается наиболее остро ее соседями. Великобритания намерена стоять плечом к плечу со своими близкими друзьями в северном и прибалтийском регионе, как в военном плане, так и в плане борьбы с дезинформацией со стороны России», — сказал Рааб.

Министр планирует нанести свои визиты в среду, 10 марта, и четверг, 11 марта.

| 2021-03-10T09:27:23+04:00 10 марта 2021, 09:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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