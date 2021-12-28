Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация в Украине.

«Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине. [Мы] согласились с тем, что НАТО решительно поддерживает Украину, вторжение [в Украину] дорого обойдется России, любой диалог [с РФ по украинской проблематике] должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины», — написала руководитель британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину.