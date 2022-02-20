Россия может напасть в Украину уже на следующий неделе.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Наихудший сценарий развития событий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия пытается повернуть время вспять», — утверждает она.

По мнению Трасс, Европа столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности с начала XX века.

«Боюсь, что Россия не воспринимает всерьез возможность дипломатического урегулирования», — заявила она.