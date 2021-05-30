Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что планирует провести встречи со всеми иностранными послами в стране, чтобы обсудить ситуацию в республике и развитие двусторонних отношений.

«Планирую пригласить всех послов, встретиться со всеми послами и довести нашу позицию, наши подходы касательно внутриполитической ситуации, внешнеполитической ситуации, заодно обсудить проблемы, которые существуют в наших двусторонних отношениях со всеми послами», — сказал Макей в интервью газете «Коммерсант».