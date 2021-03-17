Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению

Позиция Азербайджана всегда основывалась на международном праве. Территориальная целостность страны, установление нормальных отношений между двумя странами крайне важно.
Oб этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи со словацким коллегой Иваном Корчоком.
По словам главы МИД, разблокирование коммуникаций в регионе принесет пользу всем сторонам, в частности, самой Армении.
«Для этого стороны должны выполнять взятые на себя обязательства. Но, к сожалению, Армения не выполняет часть обязательств. Так, Армения все еще не вывела все свои силы с территорий Азербайджана. Мы хотим донести до их сведения, что это оскорбление трехстороннего заявления», — заявил министр.
Он также добавил, что после 10 ноября в зоне бывшего конфликта все еще погибают граждане Азербайджана от мин, которые были установлены там армянской стороной. «В этом вопросе мировое сообщество должно оказать давление на Армению», — добавил Д. Байрамов.