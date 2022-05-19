Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в ближайшее время возможно начало переговоров по демаркации границ с Азербайджаном, сообщает ТАСС.

«Встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы, запланированная на май, пока не состоялась. Но могу вас заверить, что мы продолжим наши обсуждения по организации этой встречи. Есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать. И я надеюсь, что встреча, наконец, состоится в ближайшие дни или, может, недели», — заявил Мирзоян.