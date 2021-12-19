Глава Marvel Studios Кевин Файги и продюсер фильмов вселенной «Человека-паука» Эми Паскаль заявили, что началась работа над фильмом «Человек-паук 4». Об этом они рассказали в интервью The New York Times.

«Мы с Эми, Disney и Sony говорим об этом и, да, мы активно начинаем разрабатывать будущее Человека-паука, о чем я заявляю прямо, потому что не хочу, чтобы фанаты пережили травму расставания, подобную той, что имела место после «Вдали от дома», — сказал Файги, упомянув короткий период в 2019 году, когда сделка Disney и Sony по совместному производству картин была под угрозой.

Он также заверил, что на этот раз этого не случится.

Ранее исполнитель роли Человека-паука Том Холланд на презентации второго трейлера фильма назвал своего любимого злодея.