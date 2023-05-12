Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор однажды выиграет «Золотой мяч».

«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал, что Винисиус — звезда. Ну, посмотрите. Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов — ред.) и среди претендентов на «Золотой мяч».

Он входит в число трех — четырех лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», — сказал Тебас.

В сезоне-2022/23 Винисиус забил 10 мячей и сделал девять результативных пасов в рамках Ла Лиги. В Лиге чемпионов у бразильца семь голов и пять голевых передач в 11 матчах.