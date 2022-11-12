Глава исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент произошел вечером 12 ноября на трассе Нахчыван-Шарур, проходящей через населенный пункт Алиабад.

Автомобиль «Mitsubishi L-200», двигавшийся в направлении Шарура, не справился с управлением и врезался сначала в автомобиль марки «Hyundai», а затем в личный автомобиль М.Сеидова, следовавший в направлении города Нахчыван.

М. Сеидов, находившийся в машине один, не пострадал. Водитель другой машины получил легкие травмы.