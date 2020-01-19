Глава Иракского Курдистана встретится с Трампом на форуме в Давосе

 Глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении канцелярии курдского лидера.
«Президент Нечирван Барзани по официальному приглашению примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 21 по 24 этого месяца (января — ред.) … В рамках своего участия в форуме президент Нечирван Барзани встретится с президентом США Дональдом Трампом, генсеком ООН Антониу Гутеррешом и рядом лидеров, министров и высокопоставленных лиц (других — ред.) государств», — сообщила канцелярия Барзани.
Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.(РИА Новости)
| 2020-01-19T21:41:31+00:00 20 января 2020, 02:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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