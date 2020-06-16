Глава Instagram пообещал принять меры в рамках борьбы с расовым неравенством в соцсети

Руководство социальной сети Instagram, принадлежащей компании Facebook, намерено выявить проблемы, с которыми сталкиваются ее темнокожие пользователи, и принять меры по их решению. Соответствующее заявление разместил в понедельник на сайте социальной сети глава Instagram Адам Моссери.

По его словам, в последние недели пользователи Instagram по всему миру выступали с требованием правосудия и выражали солидарность с представителями темнокожего сообщества.

«Мы к настоящему моменту проводили большое количество работы с тем, чтобы как можно лучше понимать влияние, которое наша платформа оказывает на различные группы», — подчеркнул Моссери, отметив, что, несмотря на это, в некоторых областях необходимо приложить еще больше усилий по этому направлению. «Мы должны больше поддерживать черное сообщество в рамках нашей организации и на нашей платформе», — подчеркнул он.

Как указал глава Instagram, специалисты компании намерены пересмотреть подход к обеспечению безопасности темнокожих пользователей социальной сети. «Любая работа над тем, чтобы устранить неравенство по отношению к темнокожим, должна начинаться с того, чтобы определить проблемы, с которыми они сталкиваются изо дня в день как на платформе социальной сети, так и вне ее», — подчеркнул Моссери.(ТАСС)