Глава Евросовета Шарль Мишель проведет 14 декабря в Брюсселе трехстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана — Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита «Восточного партнерства», который пройдет в европейской столице 15 декабря.

«Председатель Евросовета проведет завтра сначала двусторонние встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. И завтра же вечером он проведет с ними трехстороннюю встречу», — сказал он.

По словам дипломата, цель предстоящей встречи — помочь этим двум странам наладить прямой контакт и улучшить отношения. «Мы работаем усердно с Арменией и Азербайджаном, чтобы повысить уровень доверия между ними, основываясь на очень успешном установлении прямой коммуникации министрами обороны двух стран, которая была установлена несколько недель назад», — добавил он. Как ожидается, по итогам трехсторонней встречи будет обнародовано совместное заявление.