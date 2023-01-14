Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия по снижению энергозависимости от России увенчались успехом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что страны Евросоюза компенсировали поставки российского газа за счет диверсификации и получения энергоресурсов от других поставщиков.

«Мы смогли компенсировать это без отключений электроэнергии», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, цены на газ по фьючерсным контрактам с августа упали более чем на 80%. Кроме того, хранилища европейских стран заполнены на 83%.