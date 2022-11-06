Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Об стало известно из размещенного на сайте Еврокомиссии текста телефонного разговора фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским, соответствующий пост также был опубликован в ее аккаунте в Twitter.

«Провела хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Позитивное развитие событий: предложим на следующей неделе план финансовой поддержки Украины на 2023 год», — сказала она.