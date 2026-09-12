Глава европейской дипломатии Кая Каллас призывает все страны ЕС последовать примеру Британии и ввести общеевропейские санкции против израильских поселений. В интервью The Irish Times она заявила, что ЕС должен относиться к поселениям так же, как к оккупированному РФ Крыму.

Каллас убеждала, что «Европу не будут принимать всерьез, если она не сможет договориться о единой реакции на действия правительства Биньямина Нетаньяху и агрессивных поселенцев. Ведь все в ЕС согласны, что еврейские поселения на оккупированных территориях незаконны, и ”вопрос в том, что мы собираемся с этим делать».

«Возьмем как пример Крым после оккупации — тогда все было очень ясно, это незаконно, мы этого не признаем, а это значит — мы прекращаем торговлю любой продукцией с Крыма. Мы должны занять такую же принципиальную позицию — вы знаете, что это незаконно, все с этим согласны, — значит, мы должны прекратить торговлю с оккупированными палестинскими территориями», — сказала Каллас.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал аналогию с Крымом «лишенной всякой юридической основы», но своими аргументами только подкрепил эту аналогию.

Глава МИД Израиля напомнил о всем известной «исторической связи еврейского народа и его праве на Иудею и Самарию и Землю Израиля». Саар, возможно, не в курсе, что аннексию Крыма Путин тоже оправдывает «историческим правом русского народа» на эту территорию.

Второй аргумент Саара: «Иудея и Самария некогда не принадлежали Палестинскому государству, которое никогда не существовало. Даже сами палестинцы подписались под переговорным решением для спорных территорий». Глава МИД сослался на соглашения Осло, которые его правительство именует «катастрофой» и обещает аннулировать — поселенцы уже «патрулируют» в зоне А и ставят свои форпосты в зоне В, утверждаются планы застройки зоны Е1, а на перспективе «переговорного решения» официально поставлен крест.

Палестинское государство, благодаря этой политике правительства Нетаньяху, уже признано почти всем миром, включая страны ЕС. (israelinfo.co.il)