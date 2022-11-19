Европу находится в опасной зависимости от иностранных банков, наравне с угрозой зависимости от внешних источников энергии. Об этом заявил гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг на банковской конференции, передает «Прайм».

«Нам срочно нужно изменить курс, если мы не хотим полагаться в основном на иностранные банки для финансирования будущего Европы. И никто не должен относиться к этой опасности легкомысленно», — отметил Севинг.

По его словам, что регулирующие органы Европы управляют всем «тяжелой рукой». При этом текущая нормативная база мало помогает укреплению европейских банков. При этом европейские регуляторы в свое время помогли во время финансового кризиса более 10 лет назад.

Он добавил, что сейчас надо обратить внимание на область финансирования клиентов, у которых есть долги. Тут европейские регуляторы зашли далеко и возвели «значительные препятствия». При этом данный бизнес в будущем будет играть важную роль во время восстановления экономики.