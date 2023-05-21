Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западные, европейские и украинские спецслужбы готовят против него теракты. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Кадырова, причиной подобных действий является его активная позиция по сохранению российской государственности. Глава Чечни указал на то, что он «мешает» Западу, и там делают все, чтобы избавиться от него.

«У нас есть даже информация, что в европейских и западных спецслужбах, украинских против меня теракты готовят», — сказал Кадыров.