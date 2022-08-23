Министр иностранных дел и кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости, передает ТАСС слова политика при встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — ответила Трасс на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта является самым серьезным за последние десятилетия и обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми.