Гэтжи рассказал, как будет побеждать Хабиба

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Джастин Гэтжи порассуждал о предстоящем бое против Хабиба Нурмагомедова.

Схватка пройдет 24 октября на UFC 254.

«Мы с командой больше не боремся. Передо мной окажутся некоторые зоны, они небольшие… Это будут зоны смерти — я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Это то, что умею делать лучше всего: бойня, столкновение машин.

Единственная моя цель — провоцировать подобные аварии как можно чаще. Не так уж и важно, будут это удары по корпусу или попадания в голову. Главное — это создать аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Таков единственный способ победить Хабиба», — цитирует американца MMA Fighting.(Газета.Ru)