Гэтжи обогнал Порье в списке лучших бойцов UFC и приблизился к Хабибу

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи отыграл одно место в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. Представитель США вышел на седьмое место, оставив позади соотечественника Дастина Порье. Первая тройка осталась без изменений: возглавляет рейтинг экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, а следом идут обладатели пояса в легком и среднем дивизионах Хабиб Нурмагомедов и Исраэль Адесанья соответственно. К слову, поединок Хабиб — Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254.(Газета.Ru)

| 8 октября 2020, 12:31 | (No Ratings Yet)

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