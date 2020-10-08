Гэтжи обогнал Порье в списке лучших бойцов UFC и приблизился к Хабибу

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи отыграл одно место в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Представитель США вышел на седьмое место, оставив позади соотечественника Дастина Порье.

Первая тройка осталась без изменений: возглавляет рейтинг экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, а следом идут обладатели пояса в легком и среднем дивизионах Хабиб Нурмагомедов и Исраэль Адесанья соответственно.

К слову, поединок Хабиб — Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254.(Газета.Ru)

| 2020-10-08T10:49:04+04:00 8 октября 2020, 12:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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