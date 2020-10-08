Гэтжи обогнал Порье в списке лучших бойцов UFC и приблизился к Хабибу

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи отыграл одно место в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.
Представитель США вышел на седьмое место, оставив позади соотечественника Дастина Порье.
Первая тройка осталась без изменений: возглавляет рейтинг экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, а следом идут обладатели пояса в легком и среднем дивизионах Хабиб Нурмагомедов и Исраэль Адесанья соответственно.
К слову, поединок Хабиб — Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254.(Газета.Ru)