ГЭЦ: В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом на экзаменах

Подготовлена инструкция в связи с проведением экзаменов в условиях пандемии.

Об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров 20 июля сказал завсектором по работе с прессой и электронным коммуникациям Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.

По его словам, в экзаменах 10 июня приняли участие 143 000 учащихся.

«ГЭЦ предпринимает шаги для проведения экзаменов в условиях пандемии. С целью избежания массового скопления людей, в одном здании находились 220-250 человек. Случаев заражения коронавирусом на экзаменах до сих пор выявлено не было», — отметил Х.Ханларзаде.