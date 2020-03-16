ГЭЦ распространила информацию в связи с отложенными экзаменами

5, 12 и 19 апреля планировалось провести выпускной экзамен в 11 классах средних общеобразовательных школ, а 16 марта и 14 апреля – приступить к приему документов в вузы и в колледжи ни основе полного (11 классов) образования.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Время выпускных экзаменов для 11 классов, а также экзаменов, которые должны были состояться 9, 15 и 29 марта, будут уточнены в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики, общественность будет проинформирована.

Прием документов в вузы и в ссузы на основе полного (11 классов) образования планируется провести 30 марта – 287 апреля.

На портале Otk.az можно сдать пробные экзамены по всем направлениям.