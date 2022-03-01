Супруга британского принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла рассказала о своих планах после смерти королевы Елизаветы II, сообщает издание People.

В начале февраля накануне 70-летия своего правления королева Великобритании Елизавета II объявила, что после нее на престол взойдет принц Чарльз, а его супруга Камилла станет новой королевой-консортом.

«Конечно, это огромная честь. Иначе и быть не могло», — заявила Камилла в интервью журналистке «Би-би-си» Эммой Барнетт.

Во время беседы Камилла призналась, что надеется продолжить бороться с домашним насилием в Великобритании и посвятить этому всю жизнь. Герцогиня заявила, что когда она начинает «что-то такое», то никогда не бросает на половине.

Ранее Елизавета II перенесла традиционный дипломатический прием дипломатов со 2 марта на неопределенный срок.