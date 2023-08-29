Во вторник, 29 августа, в Санкт-Петербурге похоронили погибшего 23 августа в результате авиакатастрофы главаря ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожина, сообщает его пресс-служба.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище [в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга]», — говорится в сообщении.

Издание «Дождь» напоминает, что Пригожин награжден звездой Героя России. Героев России как правило хоронят с воинскими почестями (с почетным эскортом, флагом, оркестром и несением орденов) на федеральном военном кладбище.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище [в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга]», — говорится в сообщении.

Издание «Дождь» напоминает, что Пригожин награжден звездой Героя России. Героев России как правило хоронят с воинскими почестями (с почетным эскортом, флагом, оркестром и несением орденов) на федеральном военном кладбище.