Известные азербайджанские альпинисты — «Снежный барс», генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы и опытный горный гид Ренат Рагимханов принимают участие в спасательных операциях в Турции.

Как сообщает #, азербайджанские спортсмены отправились в зону стихийного бедствия в составе добровольного отряда.

В настоящий момент альпинисты находятсяв провинции Хатай. Наравне с другими спасателями они круглосуточно работают в тяжелейших условиях, борятся за каждого выжившего, высвобождая людей из руин.

В одной команде с нашими героями находится российский альпинист Роман Абилдаев.

Он сообщил, что когда произошло землетрясение, он вместе с Исрафилом и Ренатом принимал участие в фестивале ледолазания в Эрзуруме (Erzurum International Ice Climbing Festival).

Получив сигнал о помощи, альпинисты сразу же выдвинулись от города Эрзурум к месту бедствия. Добровольцев определили в один из микрорайонов в провинции Хатай для оказания помощи с помощью техники и снаряжения для вызволения заблокированных под завалами людей.

«Хочется сказать огромное спасибо всем, кто участвует в оказании помощи — волонтерам, медикам, спасателям, техникам, всех не перечислить. Мое сердце разрывается от мыслей о пострадавших, тех к кому мы не успели или не смогли помочь. В эти дни все мои мысли о горе турецкого и сирийского народов», — написал Абилдаев в своем Instagram.