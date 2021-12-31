Германия в пятницу закрывает половину из шести своих атомных электростанций. Об этом сообщает AP в пятницу, 31 декабря.

Три реактора, которые сейчас закрываются, были впервые введены в эксплуатацию в середине 1980-х годов. Они снабжали электроэнергией миллионы немецких домохозяйств на протяжении почти 40 лет.

В частности, одна из электростанций — Брокдорф, в 40 км к северо-западу от Гамбурга на реке Эльбе — стала особым центром антиядерных протестов, разгоревшихся после Чернобыльской катастрофы 1986 года. Остальные две АЭС — Гронде, примерно в 40 км к югу от Ганновера, и Грундремминген, в 80 км к западу от Мюнхена.

Решение постепенно отказаться от ядерной энергетики и перейти от ископаемого топлива к возобновляемой энергии впервые приняло правительство Герхарда Шредера в 2002 году. Затем Ангела Меркель отменила свое решение продлить срок эксплуатации немецких атомных станций после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году и установила 2022 как последний срок для их закрытия.

Отметим, что в Германии уже звучали призывы пересмотреть решение о прекращении использования ядерной энергии, так как действующие электростанции уже производят относительно мало углекислого газа. Как утверждают приверженцы атомной энергии, они могут помочь Германии достичь климатических целей по сокращению выбросов.