Канцлер Германии Олаф Шольц положил конец спорам внутри правящей коалиции и продлил работу всех трех действующих в стране атомных электростанций до конца отопительного сезона. Они должны были быть остановлены до конца года, но правительство «создаст законодательную базу», чтобы АЭС могли функционировать «самое позднее до 15 апреля 2023 г.», говорится в заявлении Шольца.

Власти Германии решили отказаться от ядерной энергетики после аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 г. Станции выводились из эксплуатации постепенно. Но из-за энергетического кризиса, разразившегося в Европе в этом году, встал вопрос о продолжении работы оставшихся трех.

Из трех партий, входящих в правящую коалицию, против выступали Зеленые. Свободные демократы и их представитель, министр финансов Кристиан Линдер, требовали продлить работу до 2024 г. Министр экономики Роберт Хабек, социал-демократ, как и Шольц, в сентябре допустил возможность оставить две станции в состоянии готовности до весны, чтобы при необходимости они могли поддержать электрогенерацию.

Хотя газохранилища Германии заполнены уже более чем на 95%, Федеральное сетевое агентство предупреждало, что в случае холодной зимы запасов газа может не хватить для обеспечения нормальных поставок. Все четыре немецких оператора систем электропередачи также призывали продлить работу АЭС до весны, чтобы помочь справиться с энергетическим кризисом.

Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер назвал решение Шольца «умным компромиссом». (moscowtimes.ru)