Украина рассчитывает, что Европейский Союз продлит действие действующего механизма торговой либерализации, который должен завершиться после 5 июня, до конца 2025 года, пока не будет разработано альтернативное предложение.

Об этом на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 9 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «Европейской правды».

Шмыгаль отметил, что для Украины важно продолжение автономных торговых мер (АТМ) до конца 2025 года, чтобы иметь достаточно времени для закрепления условий свободной торговли в статье 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Мы большое внимание уделили этому вопросу («торгового безвиза». – Ред.). На всех уровнях проговорили важность продолжения автономных торговых мер до конца этого года – хотя бы для того, чтобы успеть внести соответствующие изменения в 29-ю статью Соглашения об ассоциации и закрепить эти автономные торговые меры, которые позволяют нам фактически беспошлинную торговлю», – рассказал Денис Шмыгаль.

«Уже сегодня мы интегрированы в европейский рынок. Мы конечно же чрезвычайно прагматично разговариваем с нашими европейскими партнерами и понимаем свой уровень ответственности. Мы готовы договариваться с нашими партнерами, с Европейской комиссией, для того, чтобы сохранить тот уровень кооперации, который существует на сегодня», – добавил он.

Денис Шмыгаль отметил, что в Украине «оптимистично смотрят» на перспективы решения этого вопроса.

«Партнеры нас очень хорошо слышат, партнеры понимают потребности Украины, и мы благодарны за такое действительно конструктивное, очень глубокое сотрудничество и понимание», – подытожил он.

Как сообщала «ЕвроПравда», в Еврокомиссии обещают в ближайшее время передать Украине свои предложения по новым условиям торговли.

Ранее источники «ЕвроПравды» заявили, что ЕС не будет продлевать «торговый безвиз» с Украиной после 5 июня 2025 года и вернет довоенные условия.