Европейский союз окончательно одобрил продление «торгового безвиза» с Украиной еще на год.

Об этом сообщает Telegram канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«ЕС окончательно одобрил «торговый безвиз» для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год», — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что это важная поддержка для украинских производителей, экспорта и экономики.

«Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе», — добавил премьер.

ЕС ввел автономные меры по торговле с Украиной 4 июня 2022 года. В мае 2023 года Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год.