Государственная корпорация «Росатом» столкнулась с проблемами при закупке у Германии оборудования для строящихся АЭС в Турции и Венгрии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не выдало немецкой Siemens Energy все необходимые разрешения на поставку комплексного распределительного устройства (КРУЭ) на АЭС «Аккую» в Турции. В частности, BAFA не предоставило разрешение на экспорт документации.

Немецкого регулятора беспокоит, что оборудование через Турцию может быть ввезено в Россию, хотя оно изготавливается под конкретный объект, говорит источник. В связи с этим власти Турции ведут переговоры с правительством Германии относительно условий, на которых поставка будет возможна.

Решением проблемы может быть поставка КРУЭ под наблюдением специалистов Siemens до АЭС. Но это увеличит стоимость проекта, который и без того оценивается в 20 млрд долларов, отмечает источник. «Аккую» должна стать первой в Турции четырехреакторной АЭС. Она строится на берегу Средиземного моря с 2018 года, а первый ее реактор планируется запустить до конца года.

Также BAFA отказалась выдать Siemens Energy разрешение на поставку системы управления технологическими процессами для АЭС «Пакш-2», которую «Росатом» строит в Венгрии. При этом в контракте участвует французская Framatome, которая получила разрешение от правительства Франции.