Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Доху в воскресенье, 20 марта. Он отметил, что это — шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне российского вторжения в Украину.

После встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Хабек заявил, что, к его большому удовлетворению, стороны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Он сообщил и о «сильной динамике», отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.

По словам Роберта Хабека, главы немецких компаний, сопровождающие его в ходе визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной обстоятельные переговоры о заключении контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь. (DW)