Германия призвала отказаться от шагов, ведущих к обострению ситуации вокруг Ирана

Германия после убийства в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде призывает все стороны отказаться от каких-либо шагов, ведущих к обострению ситуации в регионе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу комментарии для медиагруппы Funke, передает ТАСС.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями из Ирана об убийстве Мохсена Фахризаде. Собственных сведений об инциденте у нас до сих пор нет», — отметил Маас. «И все же уже сейчас ясно, что убийство Мохсена Фахризаде снова обостряет ситуацию в регионе — в то время, когда мы вообще не нуждаемся в такой эскалации», — указал министр.

По мнению главы МИД ФРГ, «за несколько недель до прихода к власти новой администрации США важно сохранить имеющееся пространство для переговоров с Ираном, с тем чтобы можно было урегулировать конфликт вокруг ядерной программы Ирана путем переговоров». «В связи с этим мы настоятельно призываем все стороны отказаться от шагов, которые вели бы к дальнейшей эскалации ситуации», — подытожил Маас.