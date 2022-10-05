Власти Германии получили ноту с требованием репараций со стороны Польши; она будет изучена, последует ответ, но в целом позиция Берлина по этому вопросу уже известна. Об этом заявил в среду на брифинге представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

«Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы ее, разумеется, изучим», — сказал он. «В какой форме последует ответ, будет результатом этой проверки. Можно исходить из того, что будут использоваться предусмотренные для этого дипломатические формы», — заметил Бургер. Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Варшаве уже прокомментировала ноту польской стороны. Она, в частности, заявила, что Берлин считает юридически закрытым вопрос о репарациях.

В свою очередь представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман отметила, что Берлин осознает моральную ответственность за страдания, которые были причинены нацистами жителям Польши во время Второй мировой войны, и под ними «нельзя проводить черту». «Одновременно, это говорил и канцлер, касательно в том числе репараций существуют соглашения, которые были еще раз подтверждены во время вступления Польши в ЕС и которые мы также обязаны соблюдать», — сказала она.