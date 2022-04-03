Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц боевых машин пехоты типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Welt, которое ссылается на источник и письмо от Минобороны Украины.

По данным издания, в среду на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения. Источники в Киеве сообщили изданию, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу.

Минобороны ФРГ подтвердило Welt наличие подобного запроса.

«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках Североатлантического альянса», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что вопросы передачи оборонной продукции решаются не министром обороны, а федеральным правительством в целом.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины.