Германия направляет самолет за Навальным

Германия планирует направить в Россию самолет, чтобы забрать политика Алексея Навального. Предполагается, что он вылетит ночью, сообщил фонд Cinema For Peace. Господин Навальный находится в коме в омской больнице.

«Мы находимся в контакте с властями и надеемся, что сегодня ночью будут выданы все разрешения на проезд и медицинское обслуживание для пациента в коме»,— приводит AFP слова представителя фонда.

Господин Навальный был госпитализирован в омскую больницу и впал в кому. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и самолет совершил экстренную посадку. Соратники оппозиционера уверены, что господина Навального отравили. О готовности оказать ему помощь уже заявили канцлер Германии и президент Франции.