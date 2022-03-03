Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей. Его слова приводит РИА «Новости».

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование, но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что… могут также возникнуть трудности… Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — заявил немецкий канцлер.

По его словам, Германия продолжает получать газ, нефть и уголь из России.