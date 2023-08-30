Германия и Франция выступают за введение санкций ЕС в отношении мятежников в Нигере.

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По информации агентства, санкционные меры направлены против ведущих представителей военной хунты, захватившей власть в результате государственного переворота. Кроме того, мишенью могут стать и организации, поддерживающие путчистов. Необходимо ясно дать понять, что ЕС не будет стоять в стороне и ничего не делать относительно свержения демократически избранного президента насильственным путем, пишет DPA.

Источники агентства подчеркивают, что санкции ЕС против мятежников должны быть приняты единогласно всеми государствами сообщества. Эти меры будут включать в себя запрет на въезд в Евросоюз. Кроме того, активы затронутых лиц в ЕС должны быть заморожены.