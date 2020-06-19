Германия и Франция призвали Израиль отказаться от аннексии Иорданской долины

Германия и Франция призвали правительство Израиля отказаться от аннексии обширных территорий на Западном берегу реки Иордан. «Наша цель остается прежней – не допустить противоправной аннексии», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас после переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Берлине в пятницу, 19 июня. Он добавил, что с этой целью ведутся интенсивные переговоры с партнерами в ЕС, а также с Иорданией и другими странами региона.

По словам Маса, израильские планы аннексии вызывают у него и у Ле Дриана чувство глубокой обеспокоенности. Германский министр сказал, что в ближайшие дни будет сделано все возможное, чтобы запустить переговоры между сторонами конфликта, всем им еще раз будет указано на проблемы, которые возникнут в результате аннексии палестинских территорий. (DW)