Германия доложила странам G7 о выводах немецких экспертов по Навальному

Германия сообщила странам G7 о выводах немецких экспертов, согласно которому Алексей Навальный подвергся воздействию вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на совместное заявление глав МИД стран G7.

«Германия проинформировала партнеров по G7 о факте того, что клинические и токсикологические результаты исследований, проведенных немецкими медицинскими экспертами и специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, показали, что Навальный стал жертвой атаки с использованием вещества группы «Новичок»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры осуждают «самым решительным образом подтверждённое отравление Алексея Навального».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.