Германия частично сняла ограничения на поездки в Турцию

Правительство ФРГ договорилось с Анкарой о возможности совершения немцами туристических поездок в отдельные провинции Турции.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник журналистам представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

«Предостережение МИД ФРГ с призывом отказаться от не вызванных срочной необходимостью туристических поездок за границу отменяется для четырех турецких провинций в прибрежных регионах Антальи и Измира (Анталья, Измир, Айдын и Мугла), где наблюдается низкий уровень случаев заражения [коронавирусом]», — подчеркнула Деммер.

Она указала на то, что Турция «разработала для этих четырех регионов специальную туристическую концепцию с соблюдением правил гигиены для обеспечения безопасного туризма в условиях пандемии».

Представитель кабмина ФРГ предупредила, что при выезде назад в Германию турецкие органы будут вправе потребовать от туристов результатов теста на коронавирус, независимо от того, в какой провинции они пребывали и каким путем возвращаются в федеративную республику. Расходы по сдаче теста, который будет стоить от €15 до €30, обязаны будут нести сами туристы. Те немцы, у которых выявят коронавирус, будут вынуждены остаться в Турции на карантине или, в зависимости от состояния здоровья, обратиться там в больницу.

Договоренности с турецким правительством предусматривают возможность изменений в случае ухудшения ситуации с пандемией, подчеркнула Деммер.

Анкара уже многие недели призывала Берлин отменить предостережения, поскольку Турция пользуется у немецких туристов огромной популярностью.