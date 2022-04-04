Россия начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тысяч человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, военно-политическое руководство России начало мероприятия скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей до штатов военного времени. Предпочтение отдают лицам, уже имеющим боевой опыт. Кроме того, Россия скрыто мобилизует жителей отдельных регионов: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Отмечается, что основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение.

Также сообщается, что Россия хочет привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек. «Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет», — говорится в сводке.