С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24 700 военнослужащих.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили: личного состава — около 24 700 человек. Кроме того, уничтожено 1 092 танков, 2 651 боевых бронированных машин, 169 РСЗО, 81 средство ПВО, 196 самолетов, 155 вертолетов, 1 907 автомобильной техники и автоцистерн, 10 кораблей/катеров, 312 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальная техника, 89 крылатых ракет», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.