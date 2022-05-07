С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 25 100 военнослужащих.

Oб этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Общие боевые потери противника с начала боевых действий составили: личного состава — около 25 100 человек. Кроме того, уничтожено 1 122 танков, 2 713 боевых бронированных машин, 172 РСЗО, 84 средства ПВО, 199 самолетов, 155 вертолетов, 11 кораблей/катеров, 341 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальная техника, 90 крылатых ракет», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток ВС РФ понесли на территории Слобожанского операционного района.