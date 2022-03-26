Украинская армия вчера ликвидировала около 170 российских военнослужащих.

Как передает УНИАН, об этом Генштаб ВС Украины сообщил в оперативной информация по состоянию на 26 марта.

За прошедшие сутки уничтожено 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери противника в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 3 российских самолета и 3 БПЛА.

Генштаб сообщил о том, что группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). «Ударная авиация ВС под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям российских войск», — сказано в сообщении.