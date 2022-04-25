Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения уничтожили около 21,9 тысячи российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНИАН.
Отмечается, что также враг потерял с 24 февраля по 24 апреля ориентировочно:
- танков ‒ 884 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 2 тыс. 258 ед.;
- артиллерийских систем ‒ 411 ед.,
- РСЗО ‒ 149 ед.;
- средств ПВО ‒ 69 ед.;
- самолетов ‒ 181 ед.;
- вертолетов – 154 ед.;
- автомобильной техники – 1 тыс. 566 ед.;
- кораблей/катеров – 8 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 201;
- пусковых установок ОТРК / ТРК – 4.