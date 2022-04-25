Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения уничтожили около 21,9 тысячи российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНИАН.

Отмечается, что также враг потерял с 24 февраля по 24 апреля ориентировочно:

  • танков ‒ 884 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 2 тыс. 258 ед.;
  • артиллерийских систем ‒ 411 ед.,
  • РСЗО ‒ 149 ед.;
  • средств ПВО ‒ 69 ед.;
  • самолетов ‒ 181 ед.;
  • вертолетов – 154 ед.;
  • автомобильной техники – 1 тыс. 566 ед.;
  • кораблей/катеров – 8 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 201;
  • пусковых установок ОТРК / ТРК – 4.
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