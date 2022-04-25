Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения уничтожили около 21,9 тысячи российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНИАН.

Отмечается, что также враг потерял с 24 февраля по 24 апреля ориентировочно: