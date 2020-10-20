Генсек Тюркского совета призвал международное сообщество осудить удары по Гяндже

«Мы разделяем с Азербайджанским народом эту огромную печаль и горе. Мы выражаем соболезнования семьям погибших, которые потеряли родных. Раненым скорейшего выздоровления. Это был совершенно мирный город, находящийся далеко от театра боевых действий».

Об этом, комментируя ракетные обстрелы мирных азербайджанских городов со стороны ВС Армении, заявил Генеральный Секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев.

Он отметил, что мирные жители не должны страдать при ходе военных действий.

«Тому свидетельство ракетный обстрел с территории Армении жилых кварталов мирного города Гянджи, которое ничем не оправдано. Мы осуждаем эти действия и призываем к этому все мировое сообщество».

Касательно самого конфликта он отметил: «Мы с самого начала следим за происходящими. Мы, тюркские страны, тюркский мир, Совет, безоговорочно поддерживаем законные права Азербайджана на освобождение оккупированных территорий. Это право зафиксировано во всех международных документах, и, в частности, в резолюциях СБ ООН, Организации Исламского сотрудничества, документах ОБСЕ. За 10 лет существования Тюркского Совета главами наших государств принято большое количество документов, деклараций, каждый из которых четко обозначает право Азербайджана на освобождение от оккупации своих территорий».