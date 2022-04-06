Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала к срочному и независимому расследованию массовых убийств в Буче под Киевом, которая была под временной оккупацией российских войск.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 5 апреля на сайте Совета Европы.

«Я потрясена ужасающими картинами зверств, из украинского города Буча и других городах под Киевом после вывода российских войск. Я призываю к срочному, полному и независимому расследованию этих ужасных преступлений. Виновные должны быть привлечены к ответственности, – отметила Пейчинович-Бурич. – Выражаю твердую солидарность с украинским народом, который столкнулся с огромными страданиями».

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