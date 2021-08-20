Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в четверг, 19 августа, заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

«Лично я не вступал в диалог. Наши сотрудники в Афганистане поддерживают тесный контакт с «Талибаном»… Я готов говорить с (движением) сам, как только станет понятно, с кем мне говорить и по какому поводу», — сказал он журналистам.

Он отметил, что мировое сообщество «должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами».

Кроме того, Гутерриш заявил, что надеется на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.